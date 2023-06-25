«Волгарь» объявил о подписании бывшего нападающего ЦСКА 

Экс-форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов перешел в «Волгарь». Об этом сообщает клубная пресс-служба астраханцев.

Отметим, что сроки подписанного контракта 26-летнего игрока с волгарями не разглашаются.

Добавим, что Жамалетдинов начинал профессиональную карьеру в академиях «Локомотива» и ЦСКА. В составе армейского клуба стал обладателем Суперкубка России. В сезоне-2022/2023 он играл за «Уфу», за которую провел 27 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.

В прошедшем сезоне Первой лиги «Волгарь» занял 12 строчку в турнирной таблице чемпионата.