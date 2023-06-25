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Белотти подписал новый контракт с «Ромой»

Итальянский форвард присоединился к команде Жозе Моуринью в августе прошлого года.
25 июня 2023 18:56
автор: Глеб Шевяков

«Рома» объявила о продления контракта с нападающим Андреа Белотти. Об этом сообщает пресс-служба «волков».

Как утверждает источник, 29-летний футболист заключил соглашение с римским клубом до конца сезона-2024/2025.

Напомним, что Белотти перешел в «Рому» на правах свободного агента летом 2022 года. В прошедшем сезоне за столичную команду он сыграл 46 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

источник: ФК «Рома»
Белотти подписал новый контракт с «Ромой»
Итальянский форвард присоединился к команде Жозе Моуринью в августе прошлого года.
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