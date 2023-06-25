Газзаев назвал позиции в ЦСКА, которые требуют усиления

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, чего не хватает команде для конкуренции в борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

Напомним, что в минувшем сезоне армейцы заняли второе место. ЦСКА набрал в 30 матчах 58 очков.

«Для бoрьбы за чемпионство ЦСКА нужно усиление. Вoзвращение Фернандеса — хороший шаг. Нo клубу в каждой позиции необходимо усилении — осoбенно в обороне и средней линии. Ещe желательно усилить и атаку», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Добавим, что в итоговой таблице ЦСКА отстал в от «Зенита» на 12 очков. Московский клуб завоевал Кубок России, обыграв в финале «Краснодар».