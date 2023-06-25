Полоз может продолжить карьеру в Турции 

«Фатих Карагюмрюк» заинтересован в услугах нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, стамбульская команда рассчитывает подписать 31-летнего футболиста на правах свободного агента в июле после того, как у игрока истечет соглашение с командой Валерия Карпина. Сообщается, что на форварда претендуют еще несколько турецких клубов.

Добавим, что Полоз вернулся в «Ростов» в августе 2020 года. В сезоне-2022/2023 за желто-синих он сыграл 30 матчей и отличился девятью забитыми мячами. Ранее он выступал за «Зенит», «Рубин» и «Сочи».

В настоящее время за «Фатих Карагюмрюк» играет российский полузащитник Магомед Оздоев.