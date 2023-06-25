Первая лига назвала имена лучших игроков сезона-2022/2023

Первая лига объявила лучших игроков минувшего сезона.

Напомним, что напрямую в РПЛ вышли казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».

Лучшим вратарем признан игрок «Акрона» Сергей Волков. Среди защитников отмечен Илья Самошников из «Рубина». Лучшим полузащитником назвали Александра Зотова, а форвардом – Николай Гиоргобиани.

Лучшим молодым игроком Первой лиги стал нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев. Лучшим легионером признали Гедеона Гузину из «Балтики». Он стал лучшим бомбардиром, забив 14 голов.

Открытием лиги стал нападающий «Родины» Иван Тимошенко.