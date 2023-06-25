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«Спартак» анонсировал календарь команды РПЛ сезона-2023/2024 в стиле аниме 

В представленном видеоролике московский клуб изобразил соперников в образах японской мультипликации.
25 июня 2023 19:43
автор: Глеб Шевяков

«Спартак» представил собственное расписание игр в рамках чемпионата России будущего сезона с помощью видеоролика.

Отметим, что опубликованный пресс-службой красно-белых клип выполнен в стиле аниме.

В первом туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Оренбургом» и снова сыграют против «горожан» в заключительном матче сезона-2023/2024. Столичная команда проведет первую встречу против чемпиона России прошедшего сезона «Зенита» в середине августа.

Добавим, что сезон-2022/2023 «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

источник: ФК «Спартак»
«Спартак» анонсировал календарь команды РПЛ сезона-2023/2024 в стиле аниме 
В представленном видеоролике московский клуб изобразил соперников в образах японской мультипликации.
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