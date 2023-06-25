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«Барселона» определилась с кандидатами на позицию центрального полузащитника

Один из них уже выступал за «сине-гранатовых».
25 июня 2023 20:20
автор: Александр Поволоцкий

Руководство «Барселоны» определились с кандидатами на позицию центрального полузащитника.

Как сообщает Barca Universal, в шорт-листе каталонского клуба два футболиста. Речь идет о хавбеке «Вильярреала» Дани Парехо и игроке «Жироны» Ориоле Ромеу.

Ранее «Барселона» присматривалась к Марсело Брозовичу. Недавно полузащитник перешел из «Интера» в «Аль-Наср».

Добавим, что Ромеу выступал за «Барсу» с 2010 по 2011 год. В минувшем сезоне он провел 34 матча, в которых сумел забить два гола.

На счету Парехо 50 матчей, в которых он отметился тремя мячами и пятью голевыми передачами.

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