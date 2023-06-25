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Защитник «Алании» Кочиев может перейти в «Юнион»

В прошедшем сезоне бельгийский клуб стал четвертьфиналистом Лиги Европы.
25 июня 2023 19:56
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Юниона» рассматривает возможность подписать защитника «Алании» Хетага Кочиева. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, «железные» намерены заключить соглашение с 23-летним игроком на правах свободного агента, так как его контракт с владикавказской командой истекает по окончании сезона-2022/2023.

Добавим, что Кочиев выступал за «Аланию» с июля 2019 года. Всего за красно-желтых он отыграл 109 матчей, отличился пятью забитыми мячами и отдал пять результативных передач.

«Юнион» завершил сезон в чемпионате Бельгии, заняв третью строчку в турнирной таблице. По итогам прошедшего розыгрыша Лиги Европы команда стала четвертьфиналистом турнира.

источник: Metaratings.ru
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