Защитник «Алании» Кочиев может перейти в «Юнион»

Руководство «Юниона» рассматривает возможность подписать защитника «Алании» Хетага Кочиева. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, «железные» намерены заключить соглашение с 23-летним игроком на правах свободного агента, так как его контракт с владикавказской командой истекает по окончании сезона-2022/2023.

Добавим, что Кочиев выступал за «Аланию» с июля 2019 года. Всего за красно-желтых он отыграл 109 матчей, отличился пятью забитыми мячами и отдал пять результативных передач.

«Юнион» завершил сезон в чемпионате Бельгии, заняв третью строчку в турнирной таблице. По итогам прошедшего розыгрыша Лиги Европы команда стала четвертьфиналистом турнира.