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Пименов высказался о возможном переходе Зиньковского из «Спартака» в «Локомотив»

Хавбек выступает за красно-белых с прошлого сезона.
25 июня 2023 20:22
автор: Максим Скороходов

Экс-форвард «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, зачем клуб интересуется полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским.

«Это классный игрок. Но не думаю, что «Спартак» его продаст. Потому что, опять же, это качественный футболист. Конечно, он им самим нужен», - приводит «Матч ТВ» слова Пименова.

Напомним, что перед стартом прошлого сезона красно-белые заплатили «Крыльям Советов» 3,2 млн евро за Зиньковского. С этого момента он забил три гола и отдал семь результативных пасов в 37 играх за красно-белых.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Пименов высказался о возможном переходе Зиньковского из «Спартака» в «Локомотив»
Хавбек выступает за красно-белых с прошлого сезона.
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