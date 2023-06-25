«Сочи» одержал победу над «Аланией» в контрольном матче

«Сочи» обыграл владикавказскую «Аланию» в товарищеском матче.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Дмитрия Хохлова.

В составе «Сочи» отличился хавбек Тимофей Шипунов (77-я минута) и полузащитник Жоаозиньо (89-я). Автором единственного гола «Алании» стал Ислам Машуков (4-я).

Отметим, что за «Сочи» дебютировал фрвард Иван Игнатьев, который этим летом перешел в команду из «Локомотива».

Добавим, что новый сезон РПЛ команда Хохлова начнет домашним матчем против калининградской «Балтики».