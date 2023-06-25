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«Сочи» одержал победу над «Аланией» в контрольном матче

Игра прошла на тренировочной базе «барсов».
25 июня 2023 20:59
автор: Александр Поволоцкий

«Сочи» обыграл владикавказскую «Аланию» в товарищеском матче.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Дмитрия Хохлова.

В составе «Сочи» отличился хавбек Тимофей Шипунов (77-я минута) и полузащитник Жоаозиньо (89-я). Автором единственного гола «Алании» стал Ислам Машуков (4-я).

Отметим, что за «Сочи» дебютировал фрвард Иван Игнатьев, который этим летом перешел в команду из «Локомотива».

Добавим, что новый сезон РПЛ команда Хохлова начнет домашним матчем против калининградской «Балтики».

источник: «Советский спорт»
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