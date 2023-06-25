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Владелец «Фатих Карагюмрюк» рассказал, что мешает клубу подписать Полоза

31-летний российский футболист является свободным агентом.
25 июня 2023 21:33
автор: Максим Скороходов

Владелец турецкого клуба «Фатим Карагюмрюк» Сулейман Хурма подтвердил интерес к российскому футболисту Дмитрию Полозу, покинувшему «Ростов» в связи с окончанием контракта.

«Нам интересен Полоз, но это дорого для нас», - сказал глава турецкого клуба в интервью «Матч ТВ», подчеркнув, что имеет в виду высокие требования по зарплате.

Добавим, что Полоз вернулся в «Ростов» в августе 2020 года. В сезоне-2022/2023 за желто-синих он сыграл 30 матчей и отличился девятью забитыми мячами. Ранее он выступал за «Зенит», «Рубин» и «Сочи».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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