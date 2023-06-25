Форвард «Фиорентины» Йович может перейти в турецкий клуб

Сербский нападающий «Фиорентины» Лука Йович может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает Corriere dello Sport, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Галатасарай». Турецкий клуб готов предложить 8 млн евро «Фиорентине» за Йовича. Половина суммы за перепродажу серба отойдет «Реалу». «Галатасарай» предложит футболисту контракт на три года с зарплатой около 3 млн евр за сезон.

Напомним, что мадридский купил Луку у «Айнтрахта» в 2019 году.

В минувшем сезоне Йович провел 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.