Экс-наставник «Спартака» может сменить Боккетти на посту главного тренера «Вероны»

«Верона» может уволить Сальваторе Боккетти с поста главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данный источника, решение будет принято на следующей неделе. Среди кандидатов на замену называются бывший наставник «Спартака» Паоло Ваноли, работающий в настоящий момент с «Венецией», и свободный Марко Барони.

Напомним, контракт Боккетти с «Вероной» должен действовать еще четыре года. В прошлом сезоне «Верона» разделила третье с конца место в Серии А со «Специей», из-за чего команды сыграли матч на вылет, в котором победила команда Боккетти (1:3).