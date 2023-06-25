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Экс-наставник «Спартака» может сменить Боккетти на посту главного тренера «Вероны»

Осталось решить, что делать с действующими контрактами.
Экс-наставник «Спартака» может сменить Боккетти на посту главного тренера «Вероны»
25 июня 2023 22:35
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

«Верона» может уволить Сальваторе Боккетти с поста главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данный источника, решение будет принято на следующей неделе. Среди кандидатов на замену называются бывший наставник «Спартака» Паоло Ваноли, работающий в настоящий момент с «Венецией», и свободный Марко Барони.

Напомним, контракт Боккетти с «Вероной» должен действовать еще четыре года. В прошлом сезоне «Верона» разделила третье с конца место в Серии А со «Специей», из-за чего команды сыграли матч на вылет, в котором победила команда Боккетти (1:3).

источник: «Спорт-Экспресс»
Экс-наставник «Спартака» может сменить Боккетти на посту главного тренера «Вероны»
Экс-наставник «Спартака» может сменить Боккетти на посту главного тренера «Вероны»
Осталось решить, что делать с действующими контрактами.
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