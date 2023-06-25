Агент Оздоева отреагировал на слухи об интересе ПАОКа к игроку

Агент российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева высказался относительно потенциального перехода игрока в греческий ПАОК.

Отметим, что контракт 30-летнего футболиста с турецким клубом действует до конца июня 2024 года

«Да, они действительно заинтересованы. Представители ПАОКа выходили на Магомеда, какие-то диалоги ведут. Но у Магомеда контракт с «Фатихом», я не лезу в эту ситуацию», — цитирует Анзора Гаргаева «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне Оздоев провел 34 матча, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.