Стало известно, какую зарплату «Аль-Хиляль» готов был предложить Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался возглавить «Аль-Хиляль».

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, руководство клуба из Саудовской Аравии предлагало 55-летнему специалисту зарплату 20 миллионов за сезон. Аллегри мог подписать контракт до лета 2025.

Отмечается, что в «Ювентусе» Аллегри зарабатывает в туринском клубе 7 млн+2 млн бонусов.

Добавим, что ранее «Аль-Хиляль» подписал португальского полузащитника Рубена Невеша и сенегальского защитника Калиду Кулибали.