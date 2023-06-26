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Федотов поставил точку в отношениях с Абаскалем

По ходу прошлого сезона между тренерами возник конфликт.
Федотов поставил точку в отношениях с Абаскалем
26 июня 2023 10:50
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что у него нет никакой неприязни к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры, и просто каждый защищает свою команду. Мы соперники на время матча, но после игры никаких противоречий быть не должно. Когда эмоции от игры остыли, мы должны уважать друг друга, и другого не дано. И думаю, что в этом плане никто не бросит камень в мой огород», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Также он допустил, что мог бы выпить с испанцем по бокалу вина в случае инициативы со стороны Абаскаля.

Напомним, наставники обменялись нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга после матча между своими командами в первом круге сезона-2022/23 (2:2), за что оба подверглись дисквалификации.

источник: «Спорт-Экспресс»
Федотов поставил точку в отношениях с Абаскалем
Федотов поставил точку в отношениях с Абаскалем
По ходу прошлого сезона между тренерами возник конфликт.
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