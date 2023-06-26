Футболисты чемпионата Германии назвали лучшего игрока бундеслиги минувшего сезона

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани назван лучшим игроком бундеслиги минувшего сезона, сообщает журнали Kicker.

Лучший футболист был определен в результате анонимного опроса, в котором приняли игроки клубов чемпионата Германии. Французский форвард набрал 24,2% голосов опрошенных.

24-летний нападающий сыграл в минувшем сезоне 32 матча, отметился 15 голами и 11 голевыми передачами.

На звание лучшего игрока также претендовали Джуд Беллингем, перешедший в июне из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал» и Никлас Фюллькруг из «Вердера», ставший лучшим бомбардиром чемпионата. Беллингем набрал 17,5% голосов, Фюллькруг – 11,9%.