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Футболисты чемпионата Германии назвали лучшего игрока бундеслиги минувшего сезона

На счету победителя 15 голов в первенстве страны.
26 июня 2023 09:22
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани назван лучшим игроком бундеслиги минувшего сезона, сообщает журнали Kicker.

Лучший футболист был определен в результате анонимного опроса, в котором приняли игроки клубов чемпионата Германии. Французский форвард набрал 24,2% голосов опрошенных.

24-летний нападающий сыграл в минувшем сезоне 32 матча, отметился 15 голами и 11 голевыми передачами.

На звание лучшего игрока также претендовали Джуд Беллингем, перешедший в июне из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал» и Никлас Фюллькруг из «Вердера», ставший лучшим бомбардиром чемпионата. Беллингем набрал 17,5% голосов, Фюллькруг – 11,9%.

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