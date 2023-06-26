ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гончаренко объяснил, зачем «Урал» подписал Аюпова

Екатеринбуржцы предпочитают политику точечного усиления.
26 июня 2023 09:25
автор: Александр Шульгин

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал подписание клубом защитника Тимура Аюпова.

«Он, на мой взгляд, может играть и одного из центральных защитников, и в полузащите, если играть в три опорных полузащитника. Этого игрока мы приобрели, чтобы сделать шире нашу скамейку. Весной нам не хватало игроков, чтобы играть на два фронта. Поэтому мы сделаем все, чтобы создать такой хороший фундамент, чтобы у нас не было ситуации, когда мы не можем в полной мере использовать нашу скамейку», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Аюпов перешел в «Урал» из «Оренбурга» на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с клубом.

В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил четыре мяча.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Гончаренко объяснил, зачем «Урал» подписал Аюпова
Екатеринбуржцы предпочитают политику точечного усиления.
26.06.2023 09:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Футболисты чемпионата Германии назвали лучшего игрока бундеслиги минувшего сезона
На счету победителя 15 голов в первенстве страны.
26.06.2023 09:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Названо имя лучшего футболиста «Краснодара» в сезоне-2022/23
Названо имя лучшего футболиста «Краснодара» в сезоне-2022/23
Он одержал безоговорочную победу в голосовании среди болельщиков.
26.06.2023 08:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Стало известно, какую зарплату «Аль-Хиляль» готов был предложить Аллегри
Наставник продолжит работу в чемпионате Италии.
26.06.2023 00:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«ПСЖ» определился с главным тренером: имя назовут на следующей неделе
«ПСЖ» определился с главным тренером: имя назовут на следующей неделе
На данный момент должность занимает Кристоф Галтье.
25.06.2023 23:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Оздоева отреагировал на слухи об интересе ПАОКа к игроку
Агент Оздоева отреагировал на слухи об интересе ПАОКа к игроку
Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 2,2 млн евро.
25.06.2023 22:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Спартаку» посоветовали продать Николсона
Известна возможная сумма сделки.
25.06.2023 22:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Экс-наставник «Спартака» может сменить Боккетти на посту главного тренера «Вероны»
Экс-наставник «Спартака» может сменить Боккетти на посту главного тренера «Вероны»
Осталось решить, что делать с действующими контрактами.
25.06.2023 22:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Форвард «Фиорентины» Йович может перейти в турецкий клуб
Вместе с «фиалками» футболист играл в финале Лиги конференций.
25.06.2023 21:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Рад начать работу в историческом клубе». Личка обратился к болельщикам «Динамо» (видео)
Экс-тренер «Оренбурга» будет руководить бело-голубыми в следующем сезоне.
25.06.2023 21:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.