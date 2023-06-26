Гончаренко объяснил, зачем «Урал» подписал Аюпова

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал подписание клубом защитника Тимура Аюпова.

«Он, на мой взгляд, может играть и одного из центральных защитников, и в полузащите, если играть в три опорных полузащитника. Этого игрока мы приобрели, чтобы сделать шире нашу скамейку. Весной нам не хватало игроков, чтобы играть на два фронта. Поэтому мы сделаем все, чтобы создать такой хороший фундамент, чтобы у нас не было ситуации, когда мы не можем в полной мере использовать нашу скамейку», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Аюпов перешел в «Урал» из «Оренбурга» на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с клубом.

В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил четыре мяча.