Экс-игрок «Локомотива» признан лучшим тренером Первой лиги

Тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич признан лучшим тренером минувшего сезона в Первой лиге, сообщается в Telegram-канале турнира.

На счету 43-летнего бывшего игрока московского «Локомотива» рекордная беспроигрышная серия в Первой лиге. Под его руководством «Балтика» не проигрывала 30 матчей и, заняв второе место в первенстве, спустя 25 лет вернулась в российскую премьер-лигу. В июне команда продлила контракт с Игнашевичем.

Лучшим вратарем сезона был признан голкипер «Акрона» Сергей Волков, лучшим защитником игрок «Рубина» Илья Самошников (перешел в «Локомотив»), лучшим полузащитником, его одноклубник Александр Зотов, лучшим нападающим – Николай Гиоргобиани из «Алании», лучшим молодым футболистом – Тамерлан Мусаев из «Балтики», лучшим легионером его одноклубник - Гедеон Гузина.