Саудовский «Аль-Ахли» предложил контракт победителю Лиги чемпионов

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино может последовать примеру Криштиану Роналду, Карима Бензема и других звезд футбола.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, бразилец получил предложение от саудовского «Аль-Ахли». По данным источника, 31-летний нападающий решил взять время, чтоб обдумать этот вариант.

Ранее сообщалось, что футболист также интересен «Барселоне».

Напомним, Фирмино – чемпион АПЛ, а также победитель Лиги чемпионов. Оба трофея он выиграл в 2020 году. Также форвард является обладателем Кубка Америки (2019) в составе сборной Бразилии.

Добавим, что его контракт с «Ливерпулем» истекает 30 июня. Таким образом, он может перейти в новую команду на правах свободного агента.