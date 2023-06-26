Футболист погиб в аварии, возвращаясь с командой с матча

Футболист вьетнамской команды «Куангнам» погиб в результате аварии с участием автобуса молодежного состава вьетнамской команды «Куангнам», сообщается на странице Федерации футбола Вьетнама в социальных сетях.

Автобус с игроками ехал с матча второго футбольного дивизиона страны. Федерация футбола Вьетнама заявила, что выплатит компенсацию семье погибшего игрока в размере 24 тысяч долларов.

Свои соболезнования родным и близким выразила Азиатская конфедерация футбола.

«Наша футбольная семья опечалена трагическим инцидентом с игроками футбольного клуба «Куангнам» во Вьетнаме. Организация выражает глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших», - говорится в сообщении.