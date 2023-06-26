«Барселона» объявила о переходе победителя Лиги чемпионов Гюндогана

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган перешел в состав «Барселоны», сообщается на сайте чемпионов Испании.

Соглашение с каталонцами рассчитано на два года с опцией продления контракта еще на сезон. Сумма отступных назначена в 400 миллионов евро.

Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года, став в составе горожан пятикратным чемпионом Англии. Ранее он играл за дортмундскую «Боруссию», завоевав в ее составе Кубок и Суперкубок Германии.

В минувшем сезоне 32-летний футболист провел 51 матч во всех турнирах, стал автором 11 забитых мячей и 7 голевых передач.