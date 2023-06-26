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Главный тренер «Спартака» Абаскаль вышел из отпуска на день раньше команды

Остальные команда выйдет лишь на следующий день.
26 июня 2023 12:10
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вышел из отпуска на день раньше остального коллектива, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на пресс-секретаря красно-белых Дмитрия Зеленова.

По данным источника, вся команда выйдет из отпуска 27 июня, и в этот же день назначен медосмотр игроков. Легионеры вернутся в Москву в соответствии с ранее согласованным графиком.

«Исключение — травмированный Тавареш и Николсон, который был вызван в сборную Ямайки», - цитирует Зеленова источник.

В минувшем сезоне «Спартак» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. Новый сезон стартует 21-23 июля. В матче первого тура «Спартак» сыграет на своем поле с «Оренбургом».

источник: Metaratings.ru
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