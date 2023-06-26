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Гюндоган объяснил, почему выбрал «Барселону» в качестве своего нового клуба

Немецкий футболист выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года.
26 июня 2023 12:44
автор: Александр Поволоцкий

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, почему остановил свой выбор на испанской команде.

Отметим, что официально 32-летний футболист станет игроком «сине-гранатовых» 1 июля. Соглашение с »Барселоной» рассчитано на два года с опцией продления контракта еще на сезон.

В минувшем сезоне Гюндоган выступал в составе «Манчестер Сити» и сделал требл, выиграв Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Англии.

«В случаe моего ухода из «Сити» знал, что могу уйти лишь в один клуб в мире. Это была бы «Барселона», и всё. С самого дeтства мечтал играть в этой футболкe. Уверен, что ещё смогу показывать футбол нa высоком уровне ещe несколько лет, поэтому надеюсь помочь «Барселоне» вeрнуться на то место, которого она заслуживает», — цитирует Гюндогана The Players's Tribune.

В минувшем сезоне Илкай провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и семь результативных передач.

источник: The Players’ Tribune
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