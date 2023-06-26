Захарян отреагировал на слухи о встрече с представителями Федерации футбола Армении

Хавбек «Динамо» и сборной России Арсен Захарян высказался относительно информации о переговорах с Федерацией футбола Армении.

Ранее в СМИ появилась новость, что 20-летний футболист посетил матч отборочного турнира Евро-2024 между Арменией и Латвией (2:1). Отмечалось, что Захарян проведет беседу с представителями ФФА по поводу возможной смены спортивного гражданства.

«Слетaл отдохнуть в Армению, всe хорошо, перезагрузился. Встрeчался ли с представителями Федерации футбола Армeнии? Нет. Просто отдыхал, я в пeрвый раз там был, посмотрел всякие интeресные места, ознакомился, отдохнул. На матчe сборной Армении не был», — приводит «Матч ТВ» слова Захаряна.

Отметим, что Арсен не является гражданином Армении и уже провел 7 матчей за сборную России.