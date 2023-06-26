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«Реал» объявил о продлении контракта с Лукой Модричем

Хорватский полузащитник выступает за мадридский клуб с 2012 года.
«Реал» объявил о продлении контракта с Лукой Модричем
26 июня 2023 13:21
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщается на официальном сайте «королевского клуба».

Новое соглашение с обладателем серебряной медали чемпионата мира 2018 года рассчитано на год – до лета 2024-го.

В минувшем сезоне 37-летний полузащитник сыграл 51 матч во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

В составе «Реала» Модрич становился трехкратным чемпионом Испании, дважды завоевывал Кубок Испании, четыре раза Суперкубок, пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Будучи капитаном сборной Хорватии, Модрич является обладателем серебряных медалей чемпионата мира 2018 года, бронзовых медалей чемпионата мира 2022 года, стал обладателем серебряной медали Лиги наций.

Ранее сообщалось, что Модрич может перейти в один из клубов Саудовской Аравии, однако хорват отклонил щедрые предложения саудовских владельцев.

источник: ФК «Реал»
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