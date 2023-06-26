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В «Зените» рассказали, когда Малком и Ренан вернутся в Санкт-Петербург

Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона намерен повторить свое достижение.
26 июня 2023 13:58
автор: Александр Евграфов

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком и защитник Роберт Ренан через пару дней вернутся в Санкт-Петербург и присоединятся к тренировочному сбору действующих чемпионов России, сообщил тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра.

«На связи ли я с Малкомом, с Робертом Ренаном и другими ребятами? Да, конечно! Вчера вечером я разговаривал с Малкомом, он полон сил и очень хочет вернуться. Сейчас он немного отдохнет и через пару дней уже окажется у нас. С Робертом то же самое», —приводит слова де Оливейры пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В минувшем сезоне 26-летний Малком принял участие в 27 матчах российской премьер-лиги, забив 23 мяча и отдав девять результативных передач, став лучшим бомбардиром первенства.

19-летний Ренан перешел в состав действующих чемпионов России в январе этого года, сыграл в десяти матчах и не отметился результативными действиями.

Первенство России стартует 21-23 июля. В матче первого тура «Зенит» сыграет на выезде с «Пари Нижним Новгородом».

источник:
В «Зените» рассказали, когда Малком и Ренан вернутся в Санкт-Петербург
Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона намерен повторить свое достижение.
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