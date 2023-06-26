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«Челси» и «Арсенал» согласовали условия перехода Хаверца

Футболисту осталось пройти медосмотр
26 июня 2023 14:52
автор: Александр Евграфов

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц завершил переход в «Арсенал», сообщает журналист Флориан Плеттенберг, разместивший публикацию в социальных сетях.

Трансферная стоимость футболиста составила 75 млн евро с учетом бонусов. Соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года.

В настоящее время, 24-летнему полузащитнику осталось пройти медосмотр, чтобы завершить переход в «Арсенал», на котором настаивал главный тренер «канониров» Микель Артета.

Хаверц перешел в «Челси» в сентябре 2020 года, перейдя из «Байера». В 139 матчах за команду, Хаверц забил 32 гола и 15 результативных передач.

Заключенное соглашение с «Челси» истекало летом 2025 года.

источник: «Советский спорт»
«Челси» и «Арсенал» согласовали условия перехода Хаверца
Футболисту осталось пройти медосмотр
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