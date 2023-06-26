«Челси» и «Арсенал» согласовали условия перехода Хаверца

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц завершил переход в «Арсенал», сообщает журналист Флориан Плеттенберг, разместивший публикацию в социальных сетях.

Трансферная стоимость футболиста составила 75 млн евро с учетом бонусов. Соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года.

В настоящее время, 24-летнему полузащитнику осталось пройти медосмотр, чтобы завершить переход в «Арсенал», на котором настаивал главный тренер «канониров» Микель Артета.

Хаверц перешел в «Челси» в сентябре 2020 года, перейдя из «Байера». В 139 матчах за команду, Хаверц забил 32 гола и 15 результативных передач.

Заключенное соглашение с «Челси» истекало летом 2025 года.