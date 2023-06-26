Лионель Месси стал лучшим иностранным футболистом чемпионата Франции

Аргентинский нападающий Лионель Месси, покинувший «Пари Сен-Жермен», признан лучшим иностранным игроком прошедшего сезона в чемпионате Франции по футболу, сообщается в социальных сетях турнира.

Месси перешел в «ПСЖ» в 2021 году из «Барселоны» в качестве свободного агента. В составе парижан Месси стал двукратным чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. Аргентинец является чемпионом мира в составе национальной сборной, победителем Кубка Америки и семикратным обладателем «Золотого мяча».

В минувшем сезоне аргентинец провел 32 матча в чемпионате Франции, в которых забил 16 мячей и сделал столько же голевых передач.

В июне Месси объявил о переходе в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», совладельцем которого бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.