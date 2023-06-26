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Сборная Украины стала участником скандала на молодежном чемпионате Европы-2023

Турнир проходит в Грузии и Румынии.
Сборная Украины стала участником скандала на молодежном чемпионате Европы-2023
26 июня 2023 16:36
автор: Глеб Шевяков
автор фото: УЕФА

Сборная Украины в возрасте до 21 года угодила в скандал на молодежном Евро-2023.

В среду, 21 июня, подопечные Руслана Ротаня проводили матч на турнире против национальной команды Хорватии. Во встрече за украинцев приняли участие хавбек Георгий Судаков и вратарь Анатолий Трубин, которые менее, чем за два дня до молодежного матча выступили за основную сборную страны.

Согласно правилам ФИФА футболистам разрешается играть за молодежную команду и взрослую сборную лишь в том случае, если между матчами есть промежуток во времени в количестве 48 часов. На нарушение регламента турнира указала Федерация футбола Румынии, футболисты этой страны также принимали участие в соревнованиях, находились в одной группе с украинцами, однако в отличие от своего соперника не смогли пробиться в плей-офф.

Напомним, что во вторник, 27 июня, молодежная сборная Украины проведет матч против Испании. По итогам группового этапа обе национальные команды вышли в плей-офф турнира.

источник: «Советский спорт»
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