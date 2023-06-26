Мостовой призвал своего одноклубника Кузяева подписать контракт с «Бешикташем»

Форвард «Зенита» Андрей Мостовой обратился к своему партнеру по команде Далеру Кузяеву в связи с возможным переходом полузащитника в «Бешикташ».

Отметим, что 30-летний хавбек опубликовал в своих соцсетях фотографию, сделанную в Париже на фоне Эйфелевой башни. В свою очередь, Андрей оставил комментарий под опубликованным постом, написав одноклубнику, чтобы он переходил в стамбульскую команду.

Ранее сообщалось, что в услугах российского футболиста заинтересован наставник «Бешикташа» Шенол Гюнеш. Игрок готов продолжить карьеру в Турции в том случае, если получит удовлетворительное предложение о заработной плате.

Напомним, что контракт Кузяева с «Зенитом» истекает в конце текущего месяца. Он выступал за питерский клуб с 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе сине-бело-голубых он принял участие в 35 матчах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ Далер вместе с командой Сергея Семака стал чемпионом России.