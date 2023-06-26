«Аль-Наср» оформил документы по трансферу полузащитника «Челси» Зиеша

Хавбек «Челси» Хаким Зиеш близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, «Аль-Наср» уже оформили документы по переходу 30-летнего футболиста.

Отмечается, что Зиешу осталось пройти медицинское обследование, после этого будет официально объявлено о заключении контракта.

Соглашение игрока сборной Марокко с «Аль-Насром» будет заключен до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Зиеш провел 24 матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.