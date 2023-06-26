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Российский голкипер Помазун может продолжить карьеру в Европе 

В прошедшем сезоне вратарь выступал на правах аренды в «Урале».
26 июня 2023 18:09
автор: Глеб Шевяков

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, проводивший сезон-2022/2023 в «Урале», заинтересовал клубы из Германии и Испании. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, на 26-летнего футболиста претендуют «Аугсбург», команды-аутсайдеры чемпионата Испании, а также один из клубов Сегунды. Сообщается, что игрок также может остаться в составе «шмелей» еще на сезон, если клуб договорится с армейцами о продлении арендного соглашения.

Добавим, что «Урал» арендовал Помазуна у ЦСКА в июле 2021 года. В прошедшем сезоне за команду Виктора Гончаренко он сыграл 39 матчей, пропустил 55 голов и отстоял восемь встреч на ноль.

источник: Sport24.ru
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