«Милан» планирует приобрести нападающего «ПСЖ» Икарди 

Руководство «Милан» рассчитывает подписать форварда «ПСЖ» Мауро Икарди. Об этом сообщает Sport Mediaset.

Отметим, что в минувшем сезоне 30-летний футболист играл на правах аренды за «Галатасарай».

Как утверждает источник, представителей «россонери» впечатлило выступление аргентинского игрока в чемпионате Турции и они готовы купить его в летнее трансферное окно. Сообщается, что парижская команда не рассчитывает на нападающего и готова продать его в ближайшее время.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 за «Галатасарай» Икарди провел 26 матчей, в которых отличился 23 забитыми мячами и отдал восемь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 19 миллионов евро. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.