«Реал» сохраняет девятый номер вакантным для Килиана Мбаппе 

«Реал» планирует отдать девятый номер команды нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, если трансфер состоится в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.

Отметим, что ранее под девятым номером выступал Карим Бензема, который нынешним летом присоединился к «Аль-Иттихаду».

По информации источника, 24-летний футболист близок к переходу в королевский клуб, поэтому «сливочные» сохраняют «девятку» свободной лично для французского форварда. Сообщается, что мадридцы заплатят парижской команде за трансфер более 200 миллионов евро.

Напомним, что Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 за красно-синих он провел 43 матча, забил 41 гол и отдал десять результативных передач. Его контракт с парижанами истекает летом 2024 и ранее он сообщил руководству клуба, что не будет активировать опцию продления соглашения.