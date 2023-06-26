Вратарь «Динамо» Лещук выделил основную проблему отдыха в США

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о своем проведенном отпуске в Америке, а также рассказал, с какой проблемой столкнулся в стране.

«Я часто отдыхаю в США. Изначально мне нравилась атмосфера, меньше внимания обращал на недостатки этой страны. Сейчас все больше обращаю внимание, что у них не все идеально. Возвращаюсь из-за атмосферы — там есть позитивные моменты. А вот нормально покушать в Америке — большая проблема. Сложно найти хорошие места, у них много заведений фастфуда, но ресторан найти тяжело. В Москве даже шаурма вкуснее! — приводит слова 27-летнего футболиста «РБ Спорт».

Вратарь столичного клуба также заявил, что в следующий раз планирует отправится в США со своими детьми, чтобы сводить из в парк аттракционов.

Добавим, что Лещук является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/2023 за московскую команду он провел 14 матчей, пропустил 21 гол и отстоял три встречи на ноль. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.