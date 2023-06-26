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Фернандо Торрес будет судиться с правительством Испании

В составе национальной команды он дважды выигрывал чемпионат Европы и становился чемпионом мира.
26 июня 2023 19:23
автор: Александр Поволоцкий

Экс-нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес будет судиться с правительством Испании и столичным Городским советом.

Как сообщает El Confidencial, 39-летний спортсмен хочет взыскать с властей 800 тысяч евро. Торрес считает, что из-за их мер по борьбе с COVID-19 пострадал его бизнеc - сеть тренажерных залов.

За время игровой карьеры форвард играл за «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянский «Милан».

В составе лондонского клуба Торрес стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2011/12.

источник: El Confidencial
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