Экс-нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес будет судиться с правительством Испании и столичным Городским советом.

Как сообщает El Confidencial, 39-летний спортсмен хочет взыскать с властей 800 тысяч евро. Торрес считает, что из-за их мер по борьбе с COVID-19 пострадал его бизнеc - сеть тренажерных залов.

За время игровой карьеры форвард играл за «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянский «Милан».

В составе лондонского клуба Торрес стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2011/12.