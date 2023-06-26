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Гол Глушенкова не помог «Локомотиву» одержать победу над «Иртышом» в товарищеском матче 

Команды отправили в ворота друг друга по одному забитому мячу. 
26 июня 2023 19:11
автор: Глеб Шевяков

Товарищеская игра между «Локомотивом» и «Иртышом» завершилась вничью со счетом 1:1.

Отметим, что очная встреча проходила на домашней базе железнодорожников в Баковке.

Автором единственного гола в составе московской команды стал форвард Максим Глушенков, который поразил ворота соперника на 37-й минуте матча. За омский клуб гол забил защитник Артур Шлеермахер на 89-й минуте.

Добавим, что в следующем матче на тренировочных сборах «Локомотив» сыграет с «Волгарем». Встреча красно-зеленых с астраханской командой запланирована на пятницу, 30 июня.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) – «Иртыш» (Омск) – 1:1 (1:0)

Голы: Глушенков, 37 – Шлеермахер, 89.

источник: «Советский спорт»
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