Бывший защитник «Оренбурга» Стаматов подписал контракт с «Пари НН»

«Пари НН» заключил трудовое соглашение с защитником Матео Стаматовым. Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев.

Отметим, что болгарин перешел в команду Сергея Юрана на правах свободного агента после того, как истек его контракт с «Оренбургом».

Сообщается, что 24-летний футболист подписал трехлетнее соглашение с нижегородским клубом.

Напомним, что Стаматов выступал за «Оренбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/2023 в составе «горожан» он принял участие в 19 матчах и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.