Голы Комличенко и Тугарева помогли «Ростову» победить «Форте» в товарищеском матче

Футболисты «Ростова» на своем поле одержали победу над «Форте» в рамках товарищеского матча.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В составе желто-синих забитыми мячами нападающий Егор Голенков (36-я минута), защитник Максим Осипенко (40), а также форварды Роман Тугарев, реализовавший пенальти (54), и Николай Комличенко (61). За таганрогскую команду голы забили Дмитрий Лаврищев (32) и Максим Руднев (85).

Добавим, что следующим соперником «Ростова» в товарищеской игре станет «Черноморец». Матч пройдет в субботу, 1 июля.

Товарищеский матч

«Ростов» – «Форте» (Таганрог) – 4:2 (2:1)

Голы: Голенков, 36. Осипенко, 40. Тугарев, 54 (пенальти), Комличенко, 61 – Лаврищев, 32. Руднев, 85.