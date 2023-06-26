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«ПСЖ» рассчитывает, что Мбаппе примет решение о своем будущем в ближайшее время

Руководству парижан необходим срочный ответ от французского форварда, чтобы понять, какие действия предпринимать в дальнейшем.
26 июня 2023 21:18
автор: Глеб Шевяков

Руководство «ПСЖ» ожидает ответа от нападающего Килиана Мбаппе по поводу его будущего в команде в срочном порядке. Чемпиону Франции необходимо знать, готов ли он продлить соглашение с клубом или хочет уйти. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, красно-синие намерены получить объяснения о дальнейшей карьере 24-летнего футболиста. Сообщается, что в зависимости от того, какое решение примет француз, будет зависеть следующие действия парижского клуба. В том случае, если игрок откажется продлевать контракт, команда продаст игрока в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что «Реал» близок к заключению сделки о переходе игрока сборной Франции в стан «сливочных».

Напомним, что Мбаппе полноценно перешел в «ПСЖ» летом 2018 года. С тех пор он сыграл за клуб Лиги 1 260 матчей, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

источник: Le Parisien
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