«ПСЖ» рассчитывает, что Мбаппе примет решение о своем будущем в ближайшее время

Руководство «ПСЖ» ожидает ответа от нападающего Килиана Мбаппе по поводу его будущего в команде в срочном порядке. Чемпиону Франции необходимо знать, готов ли он продлить соглашение с клубом или хочет уйти. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, красно-синие намерены получить объяснения о дальнейшей карьере 24-летнего футболиста. Сообщается, что в зависимости от того, какое решение примет француз, будет зависеть следующие действия парижского клуба. В том случае, если игрок откажется продлевать контракт, команда продаст игрока в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что «Реал» близок к заключению сделки о переходе игрока сборной Франции в стан «сливочных».

Напомним, что Мбаппе полноценно перешел в «ПСЖ» летом 2018 года. С тех пор он сыграл за клуб Лиги 1 260 матчей, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.