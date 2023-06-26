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Ибрагимович высказался о возможном возобновлении профессиональной карьеры 

В начале июня шведский форвард сообщил, что прекращает футбольные выступления. 
26 июня 2023 21:31
автор: Глеб Шевяков

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, может ли он возобновить карьеру футболиста в скором времени.

«Благодарен каждому, кто хотел бы видеть меня в «Милане», пускай даже в роли менеджера. «Милан» навсегда останется в моем сердце. Мы через многое прошли с этим клубом. Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели после того, как я объявил о завершении карьеры. Может, я вернусь на поле. Возможно, через месяц я уже буду в тренировочном лагере «Милана», – приводит слова 41-летнего игрока Sport Mediaset.

Напомним, что Ибрагимович объявил о завершении карьеры 5 июня. В сезоне-2022/2023 в составе «Милана» он сыграл четыре матча и отличился одним забитым мячом. Ранее за свою карьеру он выступал за «Мальме» «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

источник: Sport Mediaset
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