Ибрагимович высказался о возможном возобновлении профессиональной карьеры 

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, может ли он возобновить карьеру футболиста в скором времени.

«Благодарен каждому, кто хотел бы видеть меня в «Милане», пускай даже в роли менеджера. «Милан» навсегда останется в моем сердце. Мы через многое прошли с этим клубом. Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели после того, как я объявил о завершении карьеры. Может, я вернусь на поле. Возможно, через месяц я уже буду в тренировочном лагере «Милана», – приводит слова 41-летнего игрока Sport Mediaset.

Напомним, что Ибрагимович объявил о завершении карьеры 5 июня. В сезоне-2022/2023 в составе «Милана» он сыграл четыре матча и отличился одним забитым мячом. Ранее за свою карьеру он выступал за «Мальме» «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».