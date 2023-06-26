Жена голкипера «ПСЖ» рассказала о состоянии мужа, которому диагностировали кровоизлияние в мозг

Альба Сильва, супруга вратаря «ПСЖ» Серхио Рико, поделилась информацией о состоянии мужа, который угодил в реанимацию из-за удара лошади.

Ранее сообщалось, что у 29-летнего футболиста обнаружили кровоизлияние в мозг. С 28 мая он находится в реанимации.

«Серхио разговаривает. Он называет нас по имени, прекрасно знает, кто мы, память отличная. Надеюсь, как можно скорее. Врачи должны быть уверены, но они еще не решили. Мы доверяем им», – цитирует супругу футболиста L'Équipe.

Рико выступает за «ПСЖ» с сентября 2019 года. Также он известен по выступлениям за «Севилью», в составе которой становился трехкратным победителем Лиги Европы.