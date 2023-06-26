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Стали известно, в каком городе Саудовской Аравии пройдет клубный чемпионат мира-2023

«Страна двух святынь» впервые в истории примет этот турнир. 
26 июня 2023 22:05
автор: Глеб Шевяков

Все матчи клубного чемпионата мира 2023 года состоятся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отметим, что ранее представители футбольной организации посетили город, чтобы оценить уровень подготовки местной инфраструктуры для предстоящих соревнований.

«Мы рады, что Джидда с ее самыми современными объектами и репутацией города, принимающего крупные международные спортивные события, была выбрана в качестве принимающего города Клубного чемпионата мира ФИФА. Спорт является ключевой движущей силой продолжающихся преобразований в Саудовской Аравии», – рассказал президент Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль Мисехаль.

Добавим, что Клубный чемпионат мира впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии. Турнир продлится с 12 по 22 декабря 2023 года. Победителем соревнований в прошлом году стал мадридский «Реал».

источник: ФИФА (FIFA)
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