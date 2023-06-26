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Терехин предположил, на какое место может претендовать «Динамо» в следующем сезоне РПЛ 

В прошедшем розыгрыше чемпионата России московский клуб занял девятую строчку. 
26 июня 2023 22:22
автор: Глеб Шевяков

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин высказался о перспективах бело-голубых в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«За какие медали будет бороться «Динамо» в новом сезоне? Это, наверное, сейчас должен сказать новый главный тренер команды. Не знаю, возможно, за попадание в тройку. Наверняка такая задача будет стоять. И, наверное, финал Кубка России. Думаю, что и то и другое им по силам», – приводит слова советского футболиста «Матч ТВ».

Добавим, что сезон-2022/2023 «Динамо» завершило на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков после 30 туров. По ходу сезона столичная команда вылетела из Кубка России, проиграв в серии пенальти «Акрону» в рамках полуфинала Пути регионов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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