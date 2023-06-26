СМИ раскрыли сумму трансфера звезды «Челси» в «Милан»

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик станет игроком итальянского «Милана».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Еще четыре миллиона «россонери» выплатят «аристократам» в виде различных бонусов.

По информации портала transfermarkt, стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро, а его соглашение с «синими» истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Лофтус-Чик провел 33 матча во всех клубных турнирах, в которых сделал две результативные передачи.