ЦСКА и «Локомотив» готовы поспорить за футболиста «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга может покинуть нижегородскую команду в ближайшее время. На хавбека претендуют два московских клуба. Об этом сообщает Africafoot.

Как утверждает источник, в услугах малийского футболиста заинтересованы ЦСКА и «Локомотив» и могут подписать его в текущее летнее трансферное окно. Сообщается, что 28-летний игрок также входит в сферу интересов нескольких зарубежных команд.

Добавим, что Майга присоединился к «Пари НН» в июле 2022 года. В сезоне-2022/2023 за нижегородцев он сыграл 30 матчей и отличился одним забитым мячом. В 2021 году полузащитник получил российское гражданство.