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ЦСКА и «Локомотив» готовы поспорить за футболиста «Пари НН»

Игрок родился за рубежом, однако имеет российское гражданство. 
26 июня 2023 22:38
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга может покинуть нижегородскую команду в ближайшее время. На хавбека претендуют два московских клуба. Об этом сообщает Africafoot.

Как утверждает источник, в услугах малийского футболиста заинтересованы ЦСКА и «Локомотив» и могут подписать его в текущее летнее трансферное окно. Сообщается, что 28-летний игрок также входит в сферу интересов нескольких зарубежных команд.

Добавим, что Майга присоединился к «Пари НН» в июле 2022 года. В сезоне-2022/2023 за нижегородцев он сыграл 30 матчей и отличился одним забитым мячом. В 2021 году полузащитник получил российское гражданство.

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