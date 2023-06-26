Семин объяснил, почему следующий сезон станет определяющим для Кварацхелии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал успехи грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в Италии.

Напомним, футболист был признан лучшим игроком Серии А по итогам минувшего сезона.

«Все достижения Кварацхелии в прошедшем сезоне закономерны, он это все заслужил своим трудом. Хвича - огромный талант и настоящий профессионал», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Вместе с тем, титулованный наставник предупредил, что в дальнейшем Кварацхелии будет сложнее, поскольку в его возрасте возможны спады в игре, однако, по мнению Семина, грузину еще есть, чем удивить футбольную аудиторию.

Добавим, что в сезоне-2022/23, который стал для Хвичи дебютным в Италии, он провел 43 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 14 мячей. «Наполи» впервые с 1990 года выиграл «скудетто».