Пиняев рассказал, какая команда в Европе могла бы подойти ему по стилю 

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев поделился мнением по поводу того, в каком европейском клубе он бы смог заиграть наиболее успешно.

«Надеюсь, у меня появится возможность показать себя в европейской команде. Но не всегда нужно бросаться на то, что увидел первое. Клуб должен подходить мне стилистически. В любой лиге есть команда, в которой я мог бы себя показать, но также есть и клубы, в которых бы было сложнее показать себя из‑за тактических соображений. Конкретно называть не буду, но это любая команда, которая играет в четыре защитника и с крайними нападающими», — сообщил 18-летний футболист в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В прошедшем сезоне за железнодорожников он провел 12 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами. В первой половине за самарский клуб на его счету 15 игр, четыре гола и три ассиста. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в семь миллионов евро.