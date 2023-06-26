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Агент Комличенко высказался о возможном переходе футболиста в «Локомотив»

По словам представителя форварда, 27-летний игрок находится на тренировочных сборах «Ростова» и готовится к предстоящему сезону РПЛ.
26 июня 2023 23:58
автор: Глеб Шевяков

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, отказался комментировать трансферные слухи вокруг своего клиента.

«У Николая сейчас контракт с «Ростовом». Он на сборах, готовится к сезону. У него все в порядке со здоровьем. Слухи о предложениях оставим без комментариев», – приводит слова Клюева «РБ Спорт»

Ранее появилась информация, что в услугах российского форварда заинтересован «Локомотив».

Добавим, что Комличенко присоединился к «Ростову» в 2021 году. В прошедшем сезоне за команду Валерия Карпина он провел 33 встречи, забил 12 голов и отдал 14 ассистов. Его контракт с желто-синими рассчитан до конца июня 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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